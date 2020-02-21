Смит — об отсутствии Наместникова: все знают, что в это время года такое происходит

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит рассказал, почему российский нападающий Владислав Наместников не принял участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1:5).



«Конечно, некоторые ребята не попали в состав. Я изменил состав звеньев, но это часть хоккея. Все знают, что в это время года, в нашей ситуации, такое происходит», — цитирует Смита пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провёл 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 416 матчах, в которых набрал 183 (79+104) очка и заработал показатель полезности «+5». Российский форвард входит в сферу интересов «Колорадо Эвеланш» и ещё нескольких клубов лиги.

