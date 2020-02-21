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Гулитти: Ковальчук сказал, что Овечкин забьёт намного больше, чем 700 голов

Гулитти: Ковальчук сказал, что Овечкин забьёт намного больше, чем 700 голов
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель матчей «Вашингтон Кэпиталз» Том Гулитти рассказал о короткой встрече с форвардом «Монреаль Канадиенс» Ильёй Ковальчуком перед матчем регулярного чемпионата, который завершился победой канадского клуба со счётом 4:3 ОТ.

«Сегодня утром у него не было возможности поговорить с Ильёйй Ковальчуком дольше, чем просто поздороваться, но он сказал, что Алекс Овечкин забьёт намного больше, чем 700 голов», — написал Гулитти в «Твиттере».

Капитан «столичной» команды открыл счёт в матче. Он забил 41-й гол в сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 699 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.

Прайс вышел на третье место в списке самых пропускающих голкиперов НХЛ от Овечкина
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