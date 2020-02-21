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Амиров: была большая надежда, что уверенно шагну в КХЛ. Может, оказался не полностью готов

Амиров: была большая надежда, что уверенно шагну в КХЛ. Может, оказался не полностью готов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров оценил выступление в дебютном сезоне в КХЛ.

«Предсезонные игры действительно удались, была большая надежда, что уверенно шагну в КХЛ. Может, где-то оказался не полностью готов к тому, что в регулярном чемпионате уровень будет ещё выше. Может, получил не то игровое время, на которое надеялся. Но ещё рано делать выводы — сезон только набирает ход, всё впереди.

В любом случае я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу «Салавату» за возможность играть на таком уровне, а также за то игровое время, которое предоставляется. Всегда хочется играть максимально много, но сезон у клуба складывается непросто, только накануне завершилась борьба за плей-офф. Такая турнирная ситуация — не идеальная для риска, для новичков», — цитирует Амирова Russia-Hockey.

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Вторая часть рейтинга. От Денисенко до юной звезды «Салавата» Амирова.
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