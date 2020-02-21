«Эдмонтон» не станет отвечать на трансферы конкурентов только ради возможности ответить

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал о трансферной политике клуба в дедлайн. В частности, функционер заявил, что не собирается реагировать на трансферы соперников по дивизиону, если не увидит в этом смысла.

«Так было, когда я только начинал работать менеджером. Тогда мы боролись с «Далласом» и «Колорадо». Иногда это помогает, иногда нет. В самом начале я этим занимался, но не сейчас. Меня волнует только наша команда. Я не могу предпринимать какие-то действия, потому что кто-то другой что-то сделал. Мне нужно понять, что происходит с ценами, ещё раз определиться с потребностями команды, понять, что сделает нас сильнее и глубже и во что это нам обойдётся.

Пока это всё из области предположений. Всё зависит от того, кто появится на рынке, какой будет цена. При этом не стоит думать, что там такой уж большой выбор крайних или центральных форвардов, которые хороши в атаке или в обороне. И потом, есть цена. Все эти факторы надо принимать во внимание. Думаю об этом с того момента, как подписал здесь пятилетний контракт. Полагаю, что в ближайшие три или четыре дня ситуация прояснится», — цитирует Холланда пресс-служба НХЛ.

Ранее «Ванкувер Кэнакс» приобрёл нападающего Тайлера Тоффоли, а «Вегас Голден Найтс» получил защитника Алека Мартинеса. В Северной Америке существует теория, в которой говорится, что порой генеральный менеджер проводит обмен с целью показать владельцу клуба, что он адекватно отреагировал на обмен, совершённый конкурентом.