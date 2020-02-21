Амиров — о внимании со стороны клубов НХЛ: немного выделяются «Детройт» и «Миннесота»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился мыслями касательно предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги.

«Стараюсь убирать лишнюю информацию и слухи. Всё внимание непосредственно хоккею, «Салавату Юлаеву». Сейчас всё внимание – российской карьере, тренировкам. Но я ещё не видел ни одного хоккеиста, который не хотел бы сыграть в сильнейшей лиге мира. На некоторые скауты действительно приходят. Звонят, встречаемся, общаемся. Когда есть время.

Есть ли особое внимание со стороны клубов НХЛ? Возможно, немного выделяются «Детройт» и «Миннесота». Я много слышал о знаменитой «Русской пятёрке» «Детройта», о том, что ещё 10-20 лет назад это был явный лидер НХЛ. Сейчас в этот клуб уже в роли не игрока, а руководителя пришёл Стив Айзерман, не так давно собравший «Тампу». Не сомневаюсь, что и из «Детройта» он скоро сделает команду-лидера – в том числе благодаря сильной драфтовой политике», – цитирует Амирова Russia-Hockey.