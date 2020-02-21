7 марта «Трактор» проведёт традиционную встречу с болельщиками – «Матч всех звёзд — 2020», сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Отмечается, что в матче примут участие все лидеры челябинской команды, а также 24 болельщика. Участники будут разделены на две команды по четыре пятёрки, в каждом звене выступят два хоккеиста «Трактора».

Игроки будут распределены по пятёркам следующим образом:

Лукаш Седлак – Дмитрий Калинин;

Вячеслав Основин – Илья Карпухин;

Антон Глинкин – Артём Бородкин;

Томаш Гика – Игорь Исаев;

Ник Бэйлен – Андрей Попов;

Иван Федотов – Александр Шаров;

Виталий Меньшиков – Эндрю Кэлоф;

Владислав Сухачев – Ярослав Косов.

Кроме самого матча состоится мастер-шоу. Зрителей и участников ожидают розыгрыши клюшек, майки и абонемента на следующий сезон.