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7 марта «Трактор» проведёт традиционную встречу с болельщиками – «Матч всех звёзд – 2020»

7 марта «Трактор» проведёт традиционную встречу с болельщиками – «Матч всех звёзд – 2020»
Хоккей / КХЛ 0

7 марта «Трактор» проведёт традиционную встречу с болельщиками – «Матч всех звёзд — 2020», сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Отмечается, что в матче примут участие все лидеры челябинской команды, а также 24 болельщика. Участники будут разделены на две команды по четыре пятёрки, в каждом звене выступят два хоккеиста «Трактора».

Игроки будут распределены по пятёркам следующим образом:

Лукаш Седлак – Дмитрий Калинин;
Вячеслав Основин – Илья Карпухин;
Антон Глинкин – Артём Бородкин;
Томаш Гика – Игорь Исаев;
Ник Бэйлен – Андрей Попов;
Иван Федотов – Александр Шаров;
Виталий Меньшиков – Эндрю Кэлоф;
Владислав Сухачев – Ярослав Косов.

Кроме самого матча состоится мастер-шоу. Зрителей и участников ожидают розыгрыши клюшек, майки и абонемента на следующий сезон.

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