«Ванкувер» заинтересован в обмене Тайсона Бэрри из «Торонто»

По информации инсайдера Боба Маккензи, клубы Национальной хоккейной лиги заинтересованы в переходе защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Тайсона Бэрри. Об этом сообщает Yahoo Sports. В список заинтересованных в переходе игрока клубов в том числе входит «Ванкувер Кэнакс».



По информации источника, «Торонто» согласится обменять игрока в двух ситуациях. В первой — если взамен они получат защитника, способного усилить команду, а во второй — если они получат драфт-пики и проспектов, которых в дальнейшем можно будет обменять на защитника в пару к Моргану Райлли.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бэрри принял участие в 62 матчах, набрав 34 (5+29) очка. Срок его контракта с «Торонто» истекает в конце нынешнего сезона.