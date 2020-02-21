Кадейкин: не обсуждали, на кого попадать в плей-офф

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился ожиданиями от последней выездной серии команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Впереди уфимцев ждут игры с «Барысом», «Металлургом» и «Ак Барсом».
«Чуть-чуть отдохнули после затяжной серии, было четыре игры. Переключили внимание, потренировались, подготовились. Всё в плановом режиме.
Не обсуждали, на кого попадать в плей-офф. Сейчас три хорошие игры в преддверии плей-офф. Эти игры помогут проверить себя, подготовиться к плей-офф. Понимаем, что именно такие команды будут нас ждать впереди. Поэтому это проверка для нас», — приводит слова Кадейкина Bash News.
Уфимский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
- 21 февраля 2020
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