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Андерсен — о победе над «Питтсбургом»: вот такими мы и хотим быть

Андерсен — о победе над «Питтсбургом»: вот такими мы и хотим быть
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:0).

«Было здорово. Мы ответили так, как и хотели. Ребята сыграли здорово. Особенно Джейк Маззин, который сегодня был великолепен. По большей части мы просто придерживались своей игры. Прекрасная игра в исполнении всех ребят. Вот такими мы и хотим быть», — приводит слова Андерсена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Торонто» одержал первую победу в последних трёх матчах и прервал успешную серию «Питтсбурга» из трёх матчей. После этой игры канадская команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» — по-прежнему на третьей строчке. Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Каролиной» 23 февраля.

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