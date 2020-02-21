Андерсен — о победе над «Питтсбургом»: вот такими мы и хотим быть

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:0).
«Было здорово. Мы ответили так, как и хотели. Ребята сыграли здорово. Особенно Джейк Маззин, который сегодня был великолепен. По большей части мы просто придерживались своей игры. Прекрасная игра в исполнении всех ребят. Вот такими мы и хотим быть», — приводит слова Андерсена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Торонто» одержал первую победу в последних трёх матчах и прервал успешную серию «Питтсбурга» из трёх матчей. После этой игры канадская команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург» — по-прежнему на третьей строчке. Следующий матч «Торонто» проведёт дома с «Каролиной» 23 февраля.
- 21 февраля 2020
-
18:26
-
17:57
-
17:50
-
17:04
-
16:49
-
16:29
-
15:34
-
15:15
-
15:02
-
14:35
-
14:20
-
14:01
-
13:39
-
13:20
-
13:05
-
12:36
-
12:16
-
11:33
-
11:09
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:59
-
08:31
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:19
-
07:00