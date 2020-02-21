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«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и опередил «Авангард» в таблице Восточной конференции

«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и опередил «Авангард» в таблице Восточной конференции
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на домашнем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла в Нур-Султане на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Счёт на седьмой минуте встречи открыл защитник Артём Сергеев. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде на свой счёт записали Михаил Пашнин и Александр Кадейкин. На 30-й минуте «Барыс» сравнял счёт усилиями Никиты Михайлиса при участии Корбана Найта и Даррена Дица. Победный гол на 46-й минуте забил Кёртис Валк, которому ассистировали Валерий Орехов и Джесси Блэкер.

После этой победы «Барыс» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Салават Юлаев» набрал 66 очков и занимает шестую позицию в таблице Востока.

В следующем матче «Барыс» на выезде сыграет с «Адмиралом», «Салават Юлаев» отправится в гости к «Металлургу».

КХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сергеев (Кадейкин, Пашнин) – 06:47' (4x5)   1:1 Михайлис (Найт, Диц) – 28:24' (5x4)   2:1 Валк (Орехов, Блэкер) – 45:54' (5x5)
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