«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и опередил «Авангард» в таблице Восточной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на домашнем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла в Нур-Султане на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Счёт на седьмой минуте встречи открыл защитник Артём Сергеев. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде на свой счёт записали Михаил Пашнин и Александр Кадейкин. На 30-й минуте «Барыс» сравнял счёт усилиями Никиты Михайлиса при участии Корбана Найта и Даррена Дица. Победный гол на 46-й минуте забил Кёртис Валк, которому ассистировали Валерий Орехов и Джесси Блэкер.
После этой победы «Барыс» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Салават Юлаев» набрал 66 очков и занимает шестую позицию в таблице Востока.
В следующем матче «Барыс» на выезде сыграет с «Адмиралом», «Салават Юлаев» отправится в гости к «Металлургу».
- 21 февраля 2020
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