«Металлург» победил «Нефтехимик» и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Счёт на 19-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Андрей Нестрашил, которому ассистировал Томаш Филиппи. На 33-й минуте «Металлург» удвоил преимущество — отличился Филиппи, ассистентами выступили Сергей Мозякин и Николай Кулёмин. На 56-й минуте Павел Куликов с передачи Александра Черникова сократил отставание «Нефтехимика», однако всего через 17 секунд Брэндон Козун восстановил разницу в счёте, поставив точку в матче. Ему ассистировали Сергей Мозякин и Андрей Локтионов.
После этой победы «Металлург» занимает седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Салавату Юлаеву» всего одно очко. Этот успех гарантировал магнитогорскому клубу место в плей-офф КХЛ. «Нефтехимик» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.
В следующем матче «Металлург» примет «Салават Юлаев», а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Амуром».
- 21 февраля 2020
-
20:01
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:17
-
18:51
-
18:26
-
17:57
-
17:50
-
17:04
-
16:49
-
16:29
-
15:34
-
15:15
-
15:02
-
14:35
-
14:20
-
14:01
-
13:39
-
13:20
-
13:05
-
12:36
-
12:16
-
11:33
-
11:09
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:59