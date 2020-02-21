«Металлург» победил «Нефтехимик» и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на домашнем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).



Счёт на 19-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Андрей Нестрашил, которому ассистировал Томаш Филиппи. На 33-й минуте «Металлург» удвоил преимущество — отличился Филиппи, ассистентами выступили Сергей Мозякин и Николай Кулёмин. На 56-й минуте Павел Куликов с передачи Александра Черникова сократил отставание «Нефтехимика», однако всего через 17 секунд Брэндон Козун восстановил разницу в счёте, поставив точку в матче. Ему ассистировали Сергей Мозякин и Андрей Локтионов.



После этой победы «Металлург» занимает седьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Салавату Юлаеву» всего одно очко. Этот успех гарантировал магнитогорскому клубу место в плей-офф КХЛ. «Нефтехимик» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице.



В следующем матче «Металлург» примет «Салават Юлаев», а «Нефтехимик» сыграет на выезде с «Амуром».