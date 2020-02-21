Цулыгин: «Салавату Юлаеву» не хватило реализации в большинстве
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение своих подопечных от «Барыса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Барыс» с победой. Была интересная, напряжённая и боевая игра, приближенная к матчу плей-офф. Старались играть безошибочно, но при этом активно. По броскам это получилось, но, к сожалению, их мы не смогли перевести в забитые голы, и не хватило реализации в большинстве», — приводит слова Николая Цулыгина официальный сайт уфимской команды.
После этого матча «Барыс» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Салават Юлаев» набрал 66 очков и занимает шестую позицию в таблице Востока.
«Салават Юлаев» в следующем матче сыграет в гостях с «Металлургом».
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