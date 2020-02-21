Пивцакин — о победе над «Нефтехимиком»: вернули должок

Защитник «Металлурга» Никита Пивцакин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы очень сильно настраивались, это был принципиальный соперник по турнирной таблице, а мы играем дома, поэтому сегодня должны были выиграть, ведь предыдущий матч мы проиграли… Так что вернули должок, так сказать. Игра получилась классной, вели в счёте, последний гол неплохим получился. Хотели, чтобы Вася на ноль сыграл, он так нас весь матч подтаскивал.



Самочувствие? Честно, думал, будет хуже. Первый матч после травмы, оцениваю неплохо, по движению тоже нормально, но есть в чем добавить, время перед плей-офф ещё есть, так что, думаю, наберу форму.



Матч в стиле 90-х? Прикольно было, дискотеку вспомнил, песенки 90-х и поздних 80-х, когда ещё маленький дома сидел. Родители включали, так что ещё и детство вспомнил. А поддержка домашних трибун всегда классная, так еще все и танцевали под старые песни. Получилось классно», — приводит слова Пивцакина пресс-служба магнитогорской команды.