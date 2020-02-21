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«Баффало» расторгнет контракт с Богосяном после его отказа отправиться в фарм-клуб

«Баффало» расторгнет контракт с Богосяном после его отказа отправиться в фарм-клуб
Хоккей / НХЛ 0

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» выставил 29-летнего защитника Зака Богосяна на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

«Мы отправили защитника Зака Богосяна на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта», — гласит сообщение пресс-службы «Баффало Сэйбрз» в «Твиттере».

Напомним, «Баффало Сэйбрз» отстранил Богосяна от команды за отказ отправиться в фарм-клуб — «Рочестер Американс», выступающий в АХЛ.

Ранее Богосян был выставлен на драфт отказов, но за 24 часа другие клубы не проявили к нему интереса, поэтому он должен был отправиться в фарм-клуб АХЛ.

В сезоне-2014/2015 Богосян был обменян в «Баффало» из «Виннипег Джетс». За клуб из Баффало американский защитник армянского происхождения провёл 243 матча и набрал 67 (13+54) очков.

В общей сложности Богосян провёл в НХЛ 589 матчей и набрал 175 (44+131) очков при показателе полезности «-97» и 514 штрафных минутах, проводя на площадке около 22 минут за матч.

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