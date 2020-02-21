«Баффало» расторгнет контракт с Богосяном после его отказа отправиться в фарм-клуб

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» выставил 29-летнего защитника Зака Богосяна на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.



«Мы отправили защитника Зака Богосяна на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта», — гласит сообщение пресс-службы «Баффало Сэйбрз» в «Твиттере».



Напомним, «Баффало Сэйбрз» отстранил Богосяна от команды за отказ отправиться в фарм-клуб — «Рочестер Американс», выступающий в АХЛ.



Ранее Богосян был выставлен на драфт отказов, но за 24 часа другие клубы не проявили к нему интереса, поэтому он должен был отправиться в фарм-клуб АХЛ.



В сезоне-2014/2015 Богосян был обменян в «Баффало» из «Виннипег Джетс». За клуб из Баффало американский защитник армянского происхождения провёл 243 матча и набрал 67 (13+54) очков.



В общей сложности Богосян провёл в НХЛ 589 матчей и набрал 175 (44+131) очков при показателе полезности «-97» и 514 штрафных минутах, проводя на площадке около 22 минут за матч.