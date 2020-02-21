Кузнецов переведён в звено к Овечкину перед матчем с «Нью-Джерси»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов был переведён в первое звено к соотечественнику, Александру Овечкину, на тренировке перед матчем с «Нью-Джерси Девилз». С ними в тройке нападения работал Том Уилсон. Об этом сообщила журналистка Саманта Пелл в «Твиттере».
Евгений Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 47 (19+28) баллов при показателе полезности "-1" и 30 минутах штрафа.
Накануне «Вашингтон» со счётом 3:4 проиграл «Монреаль Канадиенс» в овертайме. Для команды Тодда Рирдена это поражение стало пятым в последних шести матчах.
«Кэпиталз» занимают второе место в Столичном дивизионе, набрав 80 очков в 60 матчах. В активе «Вашингтона» 37 побед в основное время.
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