Кузнецов переведён в звено к Овечкину перед матчем с «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов был переведён в первое звено к соотечественнику, Александру Овечкину, на тренировке перед матчем с «Нью-Джерси Девилз». С ними в тройке нападения работал Том Уилсон. Об этом сообщила журналистка Саманта Пелл в «Твиттере».

Евгений Кузнецов в этом регулярном чемпионате принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 47 (19+28) баллов при показателе полезности "-1" и 30 минутах штрафа.

Накануне «Вашингтон» со счётом 3:4 проиграл «Монреаль Канадиенс» в овертайме. Для команды Тодда Рирдена это поражение стало пятым в последних шести матчах.



«Кэпиталз» занимают второе место в Столичном дивизионе, набрав 80 очков в 60 матчах. В активе «Вашингтона» 37 побед в основное время.