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Нестрашил: на мой взгляд, это был один из лучших матчей в сезоне

Нестрашил: на мой взгляд, это был один из лучших матчей в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил прокомментировал победу (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

«Мы проделали классную работу, на мой взгляд, это один из лучших матчей в сезоне. Все были на одной волне, эти очки многое для нас значат.

Да, конечно, выиграть было важно, особенно после 0:4 в Нижнекамске. Для меня тот матч был трудным. Сегодня я хотел выиграть, и у нас всё получилось. Можно сказать, мы им отплатили.

Мой гол? В большей степени это везение. Бросил, попал в руку защитнику. Но, считаю, лучше бросить по воротам, чем не бросить вообще. Иногда и такие голы у меня получаются.

Мы играем друг за друга последние три матча, и надо сохранить этот настрой», — приводит слова Нестрашила пресс-служба магнитогорской команды.

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