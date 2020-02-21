Воробьёв — о победе над «Нефтехимиком»: солидная игра с нашей стороны

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Солидная игра с нашей стороны. Отработали ребята хорошо в обе стороны. Сегодня можно быть довольным, молодцы. Прошлые матчи с «Нефтехимиком»? Там не разбор был, а разговор по душам.
Надо лезть на пятак, бросать и попадать, создавать трафик. Тут всё обычно. Поможет ли обеспечение места в плей-офф снять психологическую нагрузку? У нас психологическая нагрузка с сентября.
Фарм-клуб «Зауралье»? У нас уже Егор Коробкин с командой тренируется где-то неделю. Остальные ребята начнут с понедельника заниматься с тренером по катанию и технике. Посмотрим, кого подключать, а кого нет», — приводит слова Воробьёва пресс-служба магнитогорской команды.
- 21 февраля 2020
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