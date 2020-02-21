Ондржей Каше обменян из «Анахайма» в «Бостон»

Нападающий «Анахайм Дакс» Ондржей Каше стал игроком «Бостон Брюинс», сообщает официальный сайт команды из Бостона. Каше стал частью обмена, в результате которого «Бостон» отдал форварда Дэвида Бэкеса, защитника Акселя Андерссона и выбор в первом раунде драфта-2020.



«Бостон» сохранит в своей зарплатной ведомости 25 процентов зарплаты Бэкеса, что составит $ 1,5 млн.



Бэкес в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата НХА, набрав 3 (1+2) очка. Ранее он был отправлен на драфт отказов.



Андерссон в этом сезоне выступает в юниорской лиге Квебека, где в 41 матче набрал 22 (2+20) очка.



Ондржей Каше в 49 встречах за «Анахайм» набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности "-7".