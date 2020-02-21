ЦСКА забросил четыре шайбы в ворота минского «Динамо» менее чем за полторы минуты

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА принимает минское «Динамо». В середине третьего периода счёт — 5:0 в пользу московского клуба.
ЦСКА на стыке второго и третьего периодов сумел забросить четыре шайбы менее чем за полторы минуты игрового времени.
Счёт в матче был открыт на 27-й минуте — отличился Михаил Григоренко, которому ассистировали Максим Мамин и Никита Нестеров. Вторую шайбу «армейцы» забросили на 40-й минуте встречи — отличился Антон Слепышев с передач Марио Кемпе и Мэта Робинсона. Ещё через 35 секунд шайбу с передач Григоренко и Мамина забросил Линден Вей. В самом начале третьего периода, через 40 секунд игрового времени, Григоренко оформил дубль. Очки в этой атаке набрали Вей и Мамин. Через 11 секунд в ворота минчан влетела четвёртая шайба за 1 минуту 26 секунд игрового времени — гол с передач Антона Слепышева и Никиты Нестерова забил Кирилл Капризов.
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