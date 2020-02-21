«Авангард» вернул себе лидерство в дивизионе Чернышёва, проиграв по буллитам «Йокериту»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на домашнем льду проиграл в серии буллитов финскому «Йокериту». Встреча прошла на «Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина и завершилась со счётом 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — омичей вперёд вывел точным броском Вячеслав Войнов, которому ассистировали Роб Клинкхаммер и Свен Андриетто. На 40-й минуте «Йокерит» сравнял счёт усилиями Давида Скленички, точные передачи на счету Брайана О'Нилла и Петера Регина.
В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов победу «Йокериту» принёс точный бросок Ахти Оксанена.
После этой победы «Йокерит» остаётся на третьем месте в Западной конференции. «Авангард» вернул себе лидерство в дивизионе Чернышёва, опередив «Барыс».
В следующем матче «Авангард» дома сыграет с «Локомотивом», «Йокерит» примет СКА.
- 21 февраля 2020
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