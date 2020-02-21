Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» вернул себе лидерство в дивизионе Чернышёва, проиграв по буллитам «Йокериту»

«Авангард» вернул себе лидерство в дивизионе Чернышёва, проиграв по буллитам «Йокериту»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» на домашнем льду проиграл в серии буллитов финскому «Йокериту». Встреча прошла на «Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина и завершилась со счётом 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте — омичей вперёд вывел точным броском Вячеслав Войнов, которому ассистировали Роб Клинкхаммер и Свен Андриетто. На 40-й минуте «Йокерит» сравнял счёт усилиями Давида Скленички, точные передачи на счету Брайана О'Нилла и Петера Регина.

В овертайме зрители голов не увидели, а в серии буллитов победу «Йокериту» принёс точный бросок Ахти Оксанена.

После этой победы «Йокерит» остаётся на третьем месте в Западной конференции. «Авангард» вернул себе лидерство в дивизионе Чернышёва, опередив «Барыс».

В следующем матче «Авангард» дома сыграет с «Локомотивом», «Йокерит» примет СКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2020, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Б
Йокерит
Хельсинки
1:0 Войнов (Клинкхаммер, Андригетто) – 10:19' (5x3)   1:1 Скленичка (О'Нилл, Регин) – 39:47' (5x5)   1:2 Оксанен – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020