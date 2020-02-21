Буцаев: у нас нет другого шанса, играть нужно до конца
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаева прокомментировал поражение подопечных (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом».
«Команду «Металлург» — с победой, с попаданием в плей-офф. Индивидуальное исполнительское мастерство принесло сопернику результат. Мы пытались, забили гол, но, к сожалению, в следующей же смене пропустили третий. Это уменьшило наши возможности сравнять счет.
Насколько мы готовы биться за плей-офф? У нас нет другого шанса. Играть нужно до конца. Понятно, какая ситуация у нас. Вы спросили, готовы ли биться. Не нужно быть готовым. Нужно выходить и биться, сражаться», — приводит слова Вячеслава Буцаева официальный сайт магнитогорского «Металлурга».
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