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Никитин: первые два периода было очень тяжело, ребята терпели

Никитин: первые два периода было очень тяжело, ребята терпели
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Динамо» Минск. Встреча завершилась разгромной победой москвичей со счётом 8:1. Никитин отметил, что первые два периода сложились для москвичей тяжело.

«Первые два периода было очень тяжело. Ребята терпели, придерживались тех тактических заданий, которые были. За это себя и вознаградили. Команда сегодня играла с настроением. Поблагодарили их», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

После этой победы ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, имея в своём активе 92 очка. Минчане замыкают турнирную таблицу конференции, набрав 37 очков.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет со СКА, минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».

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