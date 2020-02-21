Никитин: первые два периода было очень тяжело, ребята терпели

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Динамо» Минск. Встреча завершилась разгромной победой москвичей со счётом 8:1. Никитин отметил, что первые два периода сложились для москвичей тяжело.



«Первые два периода было очень тяжело. Ребята терпели, придерживались тех тактических заданий, которые были. За это себя и вознаградили. Команда сегодня играла с настроением. Поблагодарили их», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



После этой победы ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, имея в своём активе 92 очка. Минчане замыкают турнирную таблицу конференции, набрав 37 очков.



В следующем матче ЦСКА дома сыграет со СКА, минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».