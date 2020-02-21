Григоренко: так много голов – это стечение обстоятельств

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился впечатлениями от игры с минским «Динамо» (8:1).



«В первом периоде „Динамо“ неплохо оборонялось, была довольно равная игра. Хорошо, что мы начали забивать во втором периоде. Так много голов – это стечение обстоятельств.



У нас было три дня между играми с „Динамо“. Подготовились, отдохнули. Но было не важно, что между этими матчами не было других соперников.



Такие перерывы в три дня не выбивают из колеи. Мы интенсивно тренируемся, работаем над игровыми элементами.

Хорошо, что в нашей тройке сегодня все смогли набрать очки. Ребята довольны, все молодцы.



Почему ни разу не победили минское «Динамо» всухую? Так получилось. Ребята пытаются забивать, атаковать. Сегодня они хороший гол забили, Ларса не в чем винить.



У нас все рады, что смогли принять участие в победе. Но не думаю, что такой результативный матч сыграет большую роль перед игрой со СКА. Все понимают, что будет серьёзная игра. Можно сказать, репетиция перед плей-офф. Все готовимся по плану", — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.