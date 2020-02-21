Капризов вышел в лидеры гонки снайперов регулярного чемпионата КХЛ
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 8:1.
Таким образом, Кирилл Капризов забросил уже 30-ю и 31-ю шайбы, что позволило ему опередить в гонке лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, у которого 30 заброшенных шайб в активе.
Для Капризова 31 заброшенная шайба за регулярный сезон — личный рекорд. В прошлом году он стал автором 30 голов в регулярном чемпионате, для чего ему потребовалось 57 встреч. В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провёл 55 матчей, набрав в них 59 (31+28) очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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