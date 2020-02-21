Источник: Нильссон и Йоханссон перейдут из «Ферьестада» в клубы КХЛ
Хоккеисты шведского «Ферьестада» Маркус Нильссон и Линус Йоханссон договорились о переходе в клубы Континентальной хоккейной лиги, сообщает SportBladet.
Оба игрока недавно подписали новые контракт со шведским клубом — у Йоханссона было действующее соглашение на три сезона, а у Нильссона — на два. При этом у обоих хоккеистов в контракте был пункт, позволяющий им перейти из шведской лиги в КХЛ.
Оба игрока перейдут в КХЛ после 1 мая, когда в лиге откроется трансферное окно.
По информации источника, Йоханссон может перейти в «Сочи», о том, с каким именно клубом договорился Нильссон пока не сообщается.
Йоханссон в нынешнем сезоне шведской лиги набрал 27 очков в 43 играх, Маркус Нильссон набрал 43 очка в 40 встречах шведской лиги.
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