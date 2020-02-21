Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд пропустит от восьми до десяти недель из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



У Бьёркстранда диагностировано растяжение связок и перелома лодыжки.



В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забросил 21 шайбу и сделал 15 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Коламбус» занимает четвёртую позицию в дивизионе Метрополитан, имея в своём активе 73 очка в 62 матчах.



Ранее Оливер Бьёркстранд стал первым игроком в истории клуба, оформившим по дублю в трёх матчах кряду. Оливер последовательно по два раза поразил ворота «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипега» в январе 2020 года.