Бьёркстранд пропустит от восьми до десяти недель из-за травмы
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд пропустит от восьми до десяти недель из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
У Бьёркстранда диагностировано растяжение связок и перелома лодыжки.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забросил 21 шайбу и сделал 15 результативных передач в 49 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Коламбус» занимает четвёртую позицию в дивизионе Метрополитан, имея в своём активе 73 очка в 62 матчах.
Ранее Оливер Бьёркстранд стал первым игроком в истории клуба, оформившим по дублю в трёх матчах кряду. Оливер последовательно по два раза поразил ворота «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Виннипега» в январе 2020 года.
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