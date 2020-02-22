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Экс-голкипер «Трактора» Францоуз продлил контракт с «Колорадо»

Экс-голкипер «Трактора» Францоуз продлил контракт с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на официальном сайте объявил о подписании нового двухлетнего соглашения с 29-летним чешским вратарём Павлом Францоузом.

«Мы рады заключить контракт с Павлом еще на два сезона. Он является важной частью нашей команды в этом году и выступает очень хорошо, особенно, когда нам это требуется больше, чем обычно. Он трудолюбивый, профессионал и отличный товарищ по команде», — прокомментировал продление контракта с вратарём генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

В текущем сезоне Францоуз принял участие в 24 матчах НХЛ. Он имеет 6-е место в лиге по проценту отражённых бросков (92,3%) и 10-е по количеству пропущенных шайб в среднем за матч (2,44). Он не оформил ни одного шат-аута за карьеру в НХЛ.

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