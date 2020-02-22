Сын Овечкина посетил тренировку «Вашингтона»

Сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина – годовалый Сергей Овечкин посетил тренировку команды и принял в ней непосредственное участие. Об этом сообщается в «инстаграме» «столичных».
«Любой день с Овечкиным-младшим — хороший день», — подписано фото.
Фото и видео можно посмотреть в «инстаграме» «Вашингтон Кэпиталз».
В последнем матче с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ) Александр Овечкин прервал свою 5-матчевую безголевую серию, забросив 699-ю шайбу в карьере в НХЛ и приблизившись к «Клубу 700 голов». Напомним, что в него входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).
Всего за карьеру Александр провёл 1152 матча, набрав 1269 (699+570) очков и заработав показатель полезности «+81». В текущем сезоне на счету Овечкина 58 (41+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «-13».
34-летний российский нападающий с 41 шайбой занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.
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