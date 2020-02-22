Панарин набрал 400-е очко в НХЛ в матче с «Каролиной»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). На момент написания новости проходит второй период, гости впереди – 3:1.
28-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, поучаствовав во второй заброшенной шайбе и отметившись результативной передачей, набрал своё 400-е (146+254) очко в НХЛ. Для этого ему потребовалось принять участие в 380 матчах.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Панарин является одним из пяти действующих игроков НХЛ, которые набрали не менее 400 очков в своих первых пяти сезонах НХЛ. Наряду с Александром Овечкиным, Сидни Кросби, Коннором Макдэвидом и Евгением Малкиным.
В текущем сезоне Панарин принял участие в 59 встречах в НХЛ, в которых он набрал 80 (30+50) очков и заработал показатель полезности «+31». Он является 5-м в списке бомбардиров НХЛ.
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