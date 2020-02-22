Панарин забросил свою 31-ю шайбу в сезоне в ворота «Каролины»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). На момент написания новости проходит третий период, гости впереди – 4:2.
28-летний российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин на 2-й минуте 3-го периода, с передач Мико Зибанеджада и Филипа Хитила, реализовал большинство, поразив ворота броском из левого круга вбрасываний и доведя счёт до крупного – 4:1.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне Панарин принял участие в 59 встречах в НХЛ, в которых он набрал 81 (31+50) очко и заработал показатель полезности «+32». Он является 5-м в списке бомбардиров НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ он сыграл в 380 матчах, в которых забросил 147 шайб и отдал 254 результативные передачи с показателем полезности «+95».
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