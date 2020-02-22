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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину», у Шестёркина – 27 сейвов

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину», у Шестёркина – 27 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад, Йеспер Фаст, Брэди Шей, Райан Строум и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также на счету Панарина результативная передача. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 12 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 27 сейвов.

За «Каролину» забивали Брок Макгинн и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.

«Каролина» потерпела второе поражение за последние три игры. «Рейнджерс» в свою очередь одержали шестую победу за последние семь игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 16:41' (5x5)   1:1 Макгинн (Стаал, Славин) – 23:25' (5x5)   1:2 Фаст (Панарин, Труба) – 29:48' (5x5)   1:3 Шей (Строум, Зибанеджад) – 36:09' (5x5)   1:4 Панарин (Зибанеджад, Хитил) – 41:10' (5x4)   2:4 Ахо (Свечников, Славин) – 45:12' (5x4)   2:5 Строум (Труба) – 58:12' (en)
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