Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину», у Шестёркина – 27 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад, Йеспер Фаст, Брэди Шей, Райан Строум и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также на счету Панарина результативная передача. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 12 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 27 сейвов.

За «Каролину» забивали Брок Макгинн и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.

«Каролина» потерпела второе поражение за последние три игры. «Рейнджерс» в свою очередь одержали шестую победу за последние семь игр.