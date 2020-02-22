Панарин вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемин Панарин в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу. Ему удалось выйти на шестое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал 81 очко (31+50) в 59 играх.

Лидером по этому показателю является Марк Мессье, который в дебютном сезоне за клуб смог набрать 107 очков. Второе место занимает Майк Роджерс, записав в свой актив 103 очка. Замкнул лидирующую тройку Уэйн Гретцки, забив 97 очков в дебютном сезоне.