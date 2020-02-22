Куинн — о Георгиеве в роли бэкапа на матч с «Каролиной»: это было решение Лундквиста

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн объяснил, почему голкипер Хенрик Лундквист впервые в нынешнем сезоне не попал в заявку команды. Шведский голкипер остался вне состава на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2). В стартовом составе вышел российский голкипер Игорь Шестёркин, а обязанности бэкапа исполнял другой россиянин Александр Георгиев.

«Хэнк провёл напряжённый тренировочный день, потому что уже давно не имел игровой практики, а тренировок у нас сейчас мало. Потом он действительно подошёл ко мне и сказал: „А почему бы вам не заявить вторым голкипером Георгиева?“ Так что, строго говоря, это было его решение», — приводит слова Куинна клубный обозреватель Винс Меркольяно.