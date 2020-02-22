Хет-трик Эберле и 21 сейв Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Джордан Эберле и ещё один гол забил Леонид Комаров. Российский голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Тайлер Бертуцци.

«Айлендерс» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений. «Детройт» в свою очередь потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Калгари Флэймз». Обе игры пройдут 24 февраля.

Расписание матчей Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».