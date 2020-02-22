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Хет-трик Эберле и 21 сейв Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»

Хет-трик Эберле и 21 сейв Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Джордан Эберле и ещё один гол забил Леонид Комаров. Российский голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Тайлер Бертуцци.

«Айлендерс» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений. «Детройт» в свою очередь потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Калгари Флэймз». Обе игры пройдут 24 февраля.

Расписание матчей Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Эберле (Пулок, Ли) – 05:45' (5x5)   2:0 Эберле (Барзал, Бовиллье) – 37:02' (5x5)   2:1 Манта (Грин, Атанасиу) – 57:25' (6x4)   3:1 Эберле (Ли, Грин) – 59:23' (5x4)   4:1 Комаров (Бейли, Нельсон) – 59:53' (en)
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