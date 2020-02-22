Панарин обогнал Валерия Буре по очкам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей, одержавших вторую победу кряду.
Российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В его активе стало 401 (147+254) очко в 381 матче за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обогнал Валерия Буре в списке бомбардиров среди россиян. Буре набрал 400 (174+226) баллов в 621 матче. Панарин вышел на 24-е место в российской истории в НХЛ.
Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 1269 баллов в 1143 матчах. Второе место занимает Сергей Фёдоров — 1179 очков в 1248 матчах. Топ-3 замыкает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 1060 очками в 897 матчах.
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