Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» разгромил «Даллас», у Радулова «-3»

«Сент-Луис» разгромил «Даллас», у Радулова «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Александр Стин, Дэвид Перрон, Джордан Кайру, Джейден Шварц и Колтон Парэйко. Российский нападающий Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут и 7 секунд и не отметился результативными действиями.

Единственный гол за «Даллас» забил Джейми Олексяк. Голкипер «Далласа» Антон Худобин вышел на площадку во втором периоде, заменив Бен Бишопа, и совершил 9 сейвов, пропустив один гол. Российский форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 59 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Александр Радулов получил 17 минут и 36 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Стин (Кайру, Парэйко) – 05:48' (5x5)   0:2 Перрон (Томас, Парэйко) – 17:18' (5x5)   0:3 Кайру (Томас) – 22:24' (5x5)   0:4 Шварц (О'Райлли, Данн) – 24:45' (5x5)   0:5 Парэйко (Шварц, О'Райлли) – 42:27' (5x5)   1:5 Олексяк (Бенн) – 56:27' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020