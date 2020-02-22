«Сент-Луис» разгромил «Даллас», у Радулова «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Александр Стин, Дэвид Перрон, Джордан Кайру, Джейден Шварц и Колтон Парэйко. Российский нападающий Иван Барбашёв провёл на льду 15 минут и 7 секунд и не отметился результативными действиями.

Единственный гол за «Даллас» забил Джейми Олексяк. Голкипер «Далласа» Антон Худобин вышел на площадку во втором периоде, заменив Бен Бишопа, и совершил 9 сейвов, пропустив один гол. Российский форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 12 минут и 59 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Александр Радулов получил 17 минут и 36 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».