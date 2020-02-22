«Бостон» обыграл «Калгари», уступая 1:3 к четвёртой минуте матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

К четвёртой минуте матча «Калгари» вёл со счётом 3:1. Однако гостям удалось отыграться и одержать победу в этой встрече. За «Бостон» дубль оформил Патрис Бержерон и ещё по разу отличились Чарли Койл и Брэд Маршан. В составе проигравшей команды дубль оформил Микаэль Баклунд и ещё один гол забил Джонни Годро.

В другом матче «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1. «Миннесота Уайлд» в свою очередь на выезде победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:3.