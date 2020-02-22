«Бостон» обыграл «Калгари», уступая 1:3 к четвёртой минуте матча
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
К четвёртой минуте матча «Калгари» вёл со счётом 3:1. Однако гостям удалось отыграться и одержать победу в этой встрече. За «Бостон» дубль оформил Патрис Бержерон и ещё по разу отличились Чарли Койл и Брэд Маршан. В составе проигравшей команды дубль оформил Микаэль Баклунд и ещё один гол забил Джонни Годро.
В другом матче «Чикаго Блэкхоукс» на своей площадке в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:1. «Миннесота Уайлд» в свою очередь на выезде победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Баклунд (Андерссон, Ханифин) – 00:20' (5x5) 2:0 Баклунд (Ридер, Ткачук) – 02:34' (5x5) 2:1 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 02:58' (5x5) 3:1 Годро (Линдхольм) – 03:23' (5x5) 3:2 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 06:12' (5x5) 3:3 Койл (Кульман, Бьорк) – 12:20' (5x5) 3:4 Маршан (Карло, Крюг) – 20:52' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Экхольм (Гримальди, Блэквелл) – 34:56' (5x5) 1:1 Дебринкэт (Кейн, Кит) – 49:05' (5x4) 2:1 Дебринкэт (Кит) – 64:02' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Бир) – 00:50' (5x5) 1:1 Фиала (Сутер) – 08:25' (5x5) 2:1 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) – 13:04' (5x5) 2:2 Суси (Цуккарелло, Гальченюк) – 25:48' (5x5) 3:2 Драйзайтль (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс) – 28:01' (5x5) 3:3 Сперджен (Гальченюк, Раск) – 30:55' (5x5) 3:4 Сперджен (Сутер, Паризе) – 50:07' (5x5) 3:5 Сперджен (Стаал) – 58:22' (en)
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
07:39
-
07:22
-
07:02
-
06:57
-
06:49
-
06:26
-
05:58
-
05:48
-
05:41
-
05:38
-
05:11
-
04:44
-
04:31
-
04:06
-
03:09
-
02:57
-
02:34
- 21 февраля 2020
-
23:58
-
23:42
-
23:09
-
22:46
-
22:34
-
22:30
-
22:21
-
22:14
-
21:59
-
21:40
-
21:36
-
21:24
-
21:06
-
21:04
-
20:38
-
20:18
-
20:01
-
20:01
Партнерский контент