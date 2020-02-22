Хет-трик Сперджена принёс «Миннесоте» победу в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:3. Хет-триком в составе победителей отметился Джаред Сперджен.
Хозяева вышли вперёд благодаря голу Райана Ньюджент-Хопкинса уже на первой минуте. Затем Кевин Фиала восстановил равенство в счёте. Однако дубль Ньюджент-Хопкинса позволил «Эдмонтону» уйти на первый перерыв, ведя 2:1. Во втором периоде команды сначала обменялись голами — у «Уайлд» отличился Карсон Суси, а у «Ойлерз» Леон Драйзайтль — а затем настал звёздный час Сперджена. Начиная с 31-й минуты он отправил в ворота хозяев три шайбы.
Нападающий «Миннесоты» Алекс Гальченюк записал в этом матче на свой счёт две голевые передачи.
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