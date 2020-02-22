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Хет-трик Сперджена принёс «Миннесоте» победу в матче с «Эдмонтоном»

Хет-трик Сперджена принёс «Миннесоте» победу в матче с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:3. Хет-триком в составе победителей отметился Джаред Сперджен.

Хозяева вышли вперёд благодаря голу Райана Ньюджент-Хопкинса уже на первой минуте. Затем Кевин Фиала восстановил равенство в счёте. Однако дубль Ньюджент-Хопкинса позволил «Эдмонтону» уйти на первый перерыв, ведя 2:1. Во втором периоде команды сначала обменялись голами — у «Уайлд» отличился Карсон Суси, а у «Ойлерз» Леон Драйзайтль — а затем настал звёздный час Сперджена. Начиная с 31-й минуты он отправил в ворота хозяев три шайбы.

Нападающий «Миннесоты» Алекс Гальченюк записал в этом матче на свой счёт две голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Бир) – 00:50' (5x5)   1:1 Фиала (Сутер) – 08:25' (5x5)   2:1 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) – 13:04' (5x5)   2:2 Суси (Цуккарелло, Гальченюк) – 25:48' (5x5)   3:2 Драйзайтль (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс) – 28:01' (5x5)   3:3 Сперджен (Гальченюк, Раск) – 30:55' (5x5)   3:4 Сперджен (Сутер, Паризе) – 50:07' (5x5)   3:5 Сперджен (Стаал) – 58:22' (en)
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