Хет-трик Сперджена принёс «Миннесоте» победу в матче с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:3. Хет-триком в составе победителей отметился Джаред Сперджен.



Хозяева вышли вперёд благодаря голу Райана Ньюджент-Хопкинса уже на первой минуте. Затем Кевин Фиала восстановил равенство в счёте. Однако дубль Ньюджент-Хопкинса позволил «Эдмонтону» уйти на первый перерыв, ведя 2:1. Во втором периоде команды сначала обменялись голами — у «Уайлд» отличился Карсон Суси, а у «Ойлерз» Леон Драйзайтль — а затем настал звёздный час Сперджена. Начиная с 31-й минуты он отправил в ворота хозяев три шайбы.



Нападающий «Миннесоты» Алекс Гальченюк записал в этом матче на свой счёт две голевые передачи.