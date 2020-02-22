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«Колорадо» с минимальным счётом обыграл «Анахайм»

«Колорадо» с минимальным счётом обыграл «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

«Анахайм Дакс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» и завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.

На 37-й минуте отличился нападающий гостей Джей Ти Комфер. Балл за результативную передачу на свой счёт записал Мартин Каут. Этот гол так и остался единственным во встрече.

После этого матча «Колорадо» с 77 очками поднялся на второе место в Западной конференции, «Анахайм» с 55 очками — на предпоследней строчке на Западе.

Для «Анахайма» это поражения стало уже третьим подряд. В следующем матче регулярного чемпионата «Дакс» на домашней площадке примут «Вегас Голден Найтс». Встреча состоится 24 февраля. «Колорадо», который в свою очередь прервал серию из трёх поражений, в следующем туре отправится в Лос-Анджелес, где проведёт поединок с «Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Комфер (Каут) – 36:38' (5x5)
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