«Колорадо» с минимальным счётом обыграл «Анахайм»

«Анахайм Дакс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» и завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.
На 37-й минуте отличился нападающий гостей Джей Ти Комфер. Балл за результативную передачу на свой счёт записал Мартин Каут. Этот гол так и остался единственным во встрече.
После этого матча «Колорадо» с 77 очками поднялся на второе место в Западной конференции, «Анахайм» с 55 очками — на предпоследней строчке на Западе.
Для «Анахайма» это поражения стало уже третьим подряд. В следующем матче регулярного чемпионата «Дакс» на домашней площадке примут «Вегас Голден Найтс». Встреча состоится 24 февраля. «Колорадо», который в свою очередь прервал серию из трёх поражений, в следующем туре отправится в Лос-Анджелес, где проведёт поединок с «Кингз».
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