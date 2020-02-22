Панарин сравнялся с Макдэвидом в бомбардирской гонке НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей, одержавших вторую победу кряду.
Российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал 81 очко (31+50) в 59 играх. Благодаря этому ему удалось подняться на четвёртое место в списке бомбардиров НХЛ, и теперь он делит эту строчку с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Конором Макдэвидом.
Первое место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набрав 97 очков. Второе место занимает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Замыкает топ-3 нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (84 очка).
Панарин идёт по пути русских легенд НХЛ! Он снова набрал больше 80 очков за сезон
У Хлебушка 400 очков за карьеру. И шансы «рейнджеров» на плей-офф стремительно растут.
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