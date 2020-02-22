Панарин сравнялся с Макдэвидом в бомбардирской гонке НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей, одержавших вторую победу кряду.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал 81 очко (31+50) в 59 играх. Благодаря этому ему удалось подняться на четвёртое место в списке бомбардиров НХЛ, и теперь он делит эту строчку с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Конором Макдэвидом.

Первое место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набрав 97 очков. Второе место занимает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Замыкает топ-3 нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (84 очка).