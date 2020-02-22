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Dallas News: Худобина нужно подписывать на следующий сезон

Dallas News: Худобина нужно подписывать на следующий сезон
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» следует заключить контракт с российским голкипером Антоном Худобиным как минимум ещё на один сезон, такое мнение выразил обозреватель Dallas News Мэттью Дефранкс.

По словам журналиста, однолетний контракт с Худобиным будет наиболее полезным для команды. Поскольку это даст голкиперу Джейку Эттингеру ещё один год для развития в АХЛ, не блокируя его путь в главную лигу в будущем. Двухлетний контракт с Худобиным также весьма вероятен. Но подписывать россиянина на три и более года, по мнению Дефранкса, уже перебор.

Худобин вышел на лёд во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» с «Сент-Луис Блюз» (1:5), заменив Бен Бишопа, и совершил 9 сейвов, пропустив один гол.

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