Микко Лехтонен: будет прикольно побить рекорд КХЛ среди финнов

Защитник «Йокерита» Микко Лехтонен заявил, что не слишком принципиально побить рекорд КХЛ среди финских игроков по результативности за один сезон.



Рекорд КХЛ среди финских игроков по результативности в одном регулярном чемпионате был установлен в сезоне-2008/2009 игравшим за подмосковный «Атлант» нападающим Эсой Пирнесом – 50 очков (22+28).



«Знаю, что мне осталось два очка до рекорда КХЛ для финских игроков. Признаться, не так уж и важно, побью я его или нет. Но будет прикольно, если удастся. У нас осталось ещё два матча в регулярке, надеюсь, мы их возьмем. А наберу я оставшиеся очки или нет – посмотрим. Да, я знаком с Пирнесом — отличный парень, был хорошим игроком. Было бы здорово обойти его.

Я здорово сыграл на последнем чемпионате мира, у меня был хороший предыдущий сезон. Не сомневался, что потяну уровень КХЛ. Знал, что готов играть здесь. Но, конечно, не ждал, что наберу так много очков. Для этого необходимо и везение, и помощь партнёров. Благодарен команде, которая здорово мне помогает", — приводит слова Лехтонена «Р-Спорт».



В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях обыграл «Авангард». Встреча прошла на «Арене «Балашиха» имени Юрия Ляпкина и завершилась со счётом 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).