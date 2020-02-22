Карандин: штраф Зогорны насторожил, ведь «Ак Барсу» удобнее поехать в Нижнекамск

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал отменённое наказание, наложенное на нападающего «Амура» Томаша Зогорну в матче с «Нефтехимиком», а также возможные расклады в серии плей-офф в Восточной конференции.
«Весь чемпионат Восток интриговал болельщиков неожиданными результатами, бюджеты конференции долгое время ничего не решали, и только в концовке Уфа с Магнитогорском гарантировали себе места в плей-офф. Теперь всё внимание — репетиции плей-офф между «Амуром» и «Нефтехимиком» из двух встреч в Хабаровске. Как бывший арбитр, буду смотреть на серию профессионально и независимо. Но, как болельщик, отдаю симпатии «Амуру».
Арбитраж? Это самый тонкий вопрос. Если честно, удивило судейство в недавнем матче «Нефтехимик» — «Амур», на мой взгляд, был домашний арбитраж. Что, кстати, на следующий день фактически подтвердил и Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, отменивший 10-минутный штраф Томаша Зогорны.
Но нужно признать, что «Амур» очень сильно рисковал, играя 12 минут без капитана и лидера первого звена. Если бы результат матча был не в пользу Хабаровска, мог возникнуть скандал.
Всем известно, в этой серии определяется соперник «Ак Барса». С огромным уважением отношусь к этому клубу и всему Татарстану, где хоккею уделяется огромное внимание. Но всем понятно, что «Ак Барсу», учитывая амбициозные планы вернуть Кубок Гагарина, удобнее поехать на автобусе в соседний Нижнекамск, а не лететь на самолёте в далёкий Хабаровск и попасть на старте плей-офф под двойную акклиматизацию.
Не секрет, что Казань очень качественно судят, у команды есть серьёзные ресурсы и традиции. Нелепый штраф Зогорны, когда его нарушение, по сути, симулировал игрок «Нефтехимика», откровенно говоря, насторожил.
Вице-президент КХЛ и глава СДК Валерий Каменский сказал, что на матчи «Нефтехимика» в Хабаровске будут назначены лучшие судьи КХЛ? Очень хорошо. Восток в этом сезоне подарил нам такую красивую гонку, что её исход должен быть решён в честной борьбе. Надеюсь, так и будет», — цитирует Карандина Russia-Hochey.
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