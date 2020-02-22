Сперджен — 12-й защитник в истории НХЛ, оформивший натуральный хет-трик

Защитник клуба «Миннесота Уайлд» Джаред Сперджен, сделавший натуральный хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз», стал двенадцатым игроком обороны в истории лиги, кому покорилось такое достижение. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ в «Твиттере».



До Сперджена последний раз натуральные хет-трики удавались Джастину Фолку в 2018 году. Кроме них таким достижением могут похвастаться Дастин Бафлин, Эл Макиннис (дважды), Брайан Фогерти, Пол Райнхарт, Рейо Руотсалайнен, Джон Ван Боксмир, Денис Потвин, Дик Редмонд, Брэд Парк, Брэд Корбе.



Натуральный хет-трик — серия из трёх заброшенных игроком в одном матче шайб, которая не прерывалась голами других игроков.

Нападающий «Миннесоты» Алекс Гальченюк записал в этом матче на свой счёт две голевые передачи.