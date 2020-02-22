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«Детройт» первым потерял математические шансы на выход в плей-офф НХЛ

«Детройт» первым потерял математические шансы на выход в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:4. После этого «красные крылья» потеряли математические шансы выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

В составе победителей хет-трик у Джордана Эберле и ещё один гол забил Леонид Комаров. Российский голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Тайлер Бертуцци.

«Айлендерс» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений. «Детройт» в свою очередь потерпел пятое поражение в последних шести матчах.

«Детройт» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 63 играх. В 18 последних матчах команда тренера Джеффа Блэшилла потерпела 15 поражений.

В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Калгари Флэймз». Оба матча пройдут 24 февраля.

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