«Детройт» первым потерял математические шансы на выход в плей-офф НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:4. После этого «красные крылья» потеряли математические шансы выйти в плей-офф Кубка Стэнли.



В составе победителей хет-трик у Джордана Эберле и ещё один гол забил Леонид Комаров. Российский голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Тайлер Бертуцци.



«Айлендерс» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений. «Детройт» в свою очередь потерпел пятое поражение в последних шести матчах.



«Детройт» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 63 играх. В 18 последних матчах команда тренера Джеффа Блэшилла потерпела 15 поражений.



В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Детройт Ред Уингз» встретится с «Калгари Флэймз». Оба матча пройдут 24 февраля.