Канарейкин: у «Металлурга» пошла игра, Воробьёвым проделана серьёзная работа

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин оценил игру команды Ильи Воробьёва во вчерашнем матче с «Нефтехимиком» (3:1). Благодаря победе уральцы гарантировали себе место в плей-офф.
«Вчера «Металлург» выиграл очень важный матч. Хоккей у них получился качественным. Видно было, что у ребят пошла игра. Они показали то, что должны показывать в каждой встрече. Выход в плей-офф порадовал весь коллектив. Даже Илья Воробьёв в послематчевом интервью похвалил команду, сказал, что она хорошо сыграла в атаке и компактно возвращалась в оборону. Одним словом, «Металлург» выглядел сильно.
Если же говорить о матчах на вылет, там будут совершенно другие матчи. Скорее всего, «Магнитка» попадёт на кого-то из пары «Авангард» — «Барыс». В любом случае, надеюсь, что у команды Воробьёва всё будет хорошо. Вижу, что главный тренер проделал серьёзную работу», — сказал Канарейкин «Чемпионату».
- 22 февраля 2020
-
15:25
-
15:08
-
14:52
-
14:35
-
14:30
-
13:58
-
13:41
-
13:27
-
13:05
-
12:49
-
12:27
-
12:09
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:47
-
10:14
-
09:58
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
08:57
-
08:57
-
08:44
-
08:28
-
08:14
-
07:39
-
07:22
-
07:02
-
06:57
-
06:49
-
06:26
-
05:58
-
05:48
-
05:41