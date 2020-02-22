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Канарейкин: у «Металлурга» пошла игра, Воробьёвым проделана серьёзная работа

Канарейкин: у «Металлурга» пошла игра, Воробьёвым проделана серьёзная работа
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Фёдор Канарейкин оценил игру команды Ильи Воробьёва во вчерашнем матче с «Нефтехимиком» (3:1). Благодаря победе уральцы гарантировали себе место в плей-офф.

«Вчера «Металлург» выиграл очень важный матч. Хоккей у них получился качественным. Видно было, что у ребят пошла игра. Они показали то, что должны показывать в каждой встрече. Выход в плей-офф порадовал весь коллектив. Даже Илья Воробьёв в послематчевом интервью похвалил команду, сказал, что она хорошо сыграла в атаке и компактно возвращалась в оборону. Одним словом, «Металлург» выглядел сильно.

Если же говорить о матчах на вылет, там будут совершенно другие матчи. Скорее всего, «Магнитка» попадёт на кого-то из пары «Авангард» — «Барыс». В любом случае, надеюсь, что у команды Воробьёва всё будет хорошо. Вижу, что главный тренер проделал серьёзную работу», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

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