Светлов: «Адмирал» не разваливается – хорошая, боевая команда

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:1).

«Хочется сказать добрые слова нашим болельщикам. После серии неудач сегодня они ждали от нас хорошей игры. Ребята вышли с настроем, очень самоотверженно сыграли. Хоккей был очень быстрым, интересным. Обе команды играли корректно, желание победить перехлестнуло, немножко даже подрались. Не без этого, хоккей – контактный вид спорта. Тем не менее это придало дополнительных эмоций и команде, и болельщикам. Сегодня хороший, боевой хоккей. Рад, что победили. Команда наша не разваливается – хорошая, боевая команда.



В плей-офф мы не попали. Хотим нашим болельщикам хорошей игрой сказать спасибо. Бывают сложные периоды, но команда всегда будет за болельщиков биться и работать», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».