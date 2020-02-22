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Анкипанс: столько моментов рижское «Динамо», наверное, никогда не создавало

Анкипанс: столько моментов рижское «Динамо», наверное, никогда не создавало
Хоккей 0

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал выездную игру регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом», в которой его подопечные уступили со счётом 1:3.

«Хорошая игра была, в принципе. «Адмирал» с победой. В такой трудный для себя момент нашли силы сыграть самоотверженно. С другой стороны, мы создали столько моментов, сколько, наверное, никогда не создавали в одной игре. Надо было забивать. Здорово сыграл вратарь «Адмирала». Очень эмоционально играл, самоотверженно. И очень много спасений сделал. Естественно, мы недовольны результатом. Но понравилась отдача команды», — приводит слова Анкипанса официальный сайт хоккейного клуба «Адмирал».

В следующем матче регулярного чемпионата «Адмирал» дома сыграет с «Барысом», а рижское «Динамо» отправится в гости к «Куньлунь Ред Стар».

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