Анкипанс: столько моментов рижское «Динамо», наверное, никогда не создавало

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал выездную игру регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом», в которой его подопечные уступили со счётом 1:3.



«Хорошая игра была, в принципе. «Адмирал» с победой. В такой трудный для себя момент нашли силы сыграть самоотверженно. С другой стороны, мы создали столько моментов, сколько, наверное, никогда не создавали в одной игре. Надо было забивать. Здорово сыграл вратарь «Адмирала». Очень эмоционально играл, самоотверженно. И очень много спасений сделал. Естественно, мы недовольны результатом. Но понравилась отдача команды», — приводит слова Анкипанса официальный сайт хоккейного клуба «Адмирал».



В следующем матче регулярного чемпионата «Адмирал» дома сыграет с «Барысом», а рижское «Динамо» отправится в гости к «Куньлунь Ред Стар».

