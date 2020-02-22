Анкипанс: столько моментов рижское «Динамо», наверное, никогда не создавало

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал выездную игру регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом», в которой его подопечные уступили со счётом 1:3.
«Хорошая игра была, в принципе. «Адмирал» с победой. В такой трудный для себя момент нашли силы сыграть самоотверженно. С другой стороны, мы создали столько моментов, сколько, наверное, никогда не создавали в одной игре. Надо было забивать. Здорово сыграл вратарь «Адмирала». Очень эмоционально играл, самоотверженно. И очень много спасений сделал. Естественно, мы недовольны результатом. Но понравилась отдача команды», — приводит слова Анкипанса официальный сайт хоккейного клуба «Адмирал».
В следующем матче регулярного чемпионата «Адмирал» дома сыграет с «Барысом», а рижское «Динамо» отправится в гости к «Куньлунь Ред Стар».
- 22 февраля 2020
-
13:58
-
13:41
-
13:27
-
13:05
-
12:49
-
12:27
-
12:09
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:47
-
10:14
-
09:58
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
08:57
-
08:57
-
08:44
-
08:28
-
08:14
-
07:39
-
07:22
-
07:02
-
06:57
-
06:49
-
06:26
-
05:58
-
05:48
-
05:41
-
05:38
-
05:11
-
04:44
-
04:31
-
04:06