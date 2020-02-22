Коростелёв: это был грязный силовой прием от Гимаева-младшего, Саня Осипов молодец

Нападающий «Адмирала» Никита Коростелёв прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХС с рижским «Динамо» (3:1). В этой встрече на его счету одна заброшенная шайба.
«Все были злы, на все вещи, происходившие в последнее время. Вышли заряженными – победили.
Мой гол? С Шоном увидели друг друга. Я открылся, он здорово отдал. Получилось бросить потом. Почему в предыдущих матчах не получалось попасть? Все ребята работали. Это хоккей. Не получалось, мы все расстроены из-за этой ситуации. Не хотелось подводить сегодня болельщиков. Мы все профессионалы – выходим и играем дальше.
Как обычно, болельщикам спасибо. Атмосфера была, гнали нас вперед. Драки как повлияли на игру? Безусловно, был грязный силовой прием, по моему мнению. Саня Осипов молодец, боец! Шон — тоже боец. Это заводит и команду, и трибуны.
Задача на последние два матча — выиграть оба. Мы будем выходить биться за Владивосток, болельщиков и за себя», — приводит слова Коростелёва официальный сайт «Адмирала».
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