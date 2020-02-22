Фрэттин: «Ак Барс» хочет выиграть Кубок континента, но важнее подготовиться к плей-офф

Нападающий казанского «Ак Барса» Мэттью Фрэттин поделился мнением о возможности команды выиграть Кубок континента, который даётся за победу в регулярном чемпионате.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Хотим выиграть регулярный чемпионат, но гораздо важнее подготовиться к плей-офф. Задачу-минимум мы уже выполнили — победили в Восточной конференции. Но это не значит, что не намерены играть на победу в оставшихся матчах. Просто со «Спартаком» не реализовали свои моменты, а соперник был очень хорошо подготовлен. Сейчас надо забыть о проигрыше, выиграть оставшиеся три встречи и в оптимальной форме подойти к первому раунду Кубка Гагарина», — приводят слова Фрэттина «Известия».