Фрэттин: «Ак Барс» хочет выиграть Кубок континента, но важнее подготовиться к плей-офф
Нападающий казанского «Ак Барса» Мэттью Фрэттин поделился мнением о возможности команды выиграть Кубок континента, который даётся за победу в регулярном чемпионате.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Хотим выиграть регулярный чемпионат, но гораздо важнее подготовиться к плей-офф. Задачу-минимум мы уже выполнили — победили в Восточной конференции. Но это не значит, что не намерены играть на победу в оставшихся матчах. Просто со «Спартаком» не реализовали свои моменты, а соперник был очень хорошо подготовлен. Сейчас надо забыть о проигрыше, выиграть оставшиеся три встречи и в оптимальной форме подойти к первому раунду Кубка Гагарина», — приводят слова Фрэттина «Известия».
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